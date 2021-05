I naufraghi eliminati da L’Isola dei Famosi una volta passata la quarantena di due settimane raggiungono Ilary Blasi in studio. Solitamente gli ex concorrenti non sono presenti per tutte le puntate, ma presenziano a rotazione. Akash Kumar però è stata quasi una presenza fissa dello show, ma da lunedì prossimo forse che non lo vedremo più. A rivelarlo è stato il modello veronese, che su Instagram ha dichiarato: “Ringrazio per questa opportunità ma la mia presenza in studio termina qua. E’ meglio dare spazio a persone che sanno o creano dinamiche. Questa è una mia scelta, ma non sarò più presente. Grazie a tutti. Ringrazio Iva Zanicchi, Ilary Blasi e gli autori che mi hanno voluto bene“.

Subito dopo ha anche dedicato un pensiero ad un signore molto famoso: “Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto. La tua bontà mi ha fatto crescere. Hai spianato la via ai miei passi. I miei piedi non hanno vacillato Gesù“.

Akash Kumar ha chiarito con Zorzi.

Qualcuno ha notato che tra i ringraziamenti il modello non ha citato Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. L’ex naufrago però ha fatto sapere di aver chiarito con l’opinionista, quindi la litigata è acqua passata (fino alla prossima).

“Comunque raga io e Tommy abbiamo chiarito un po’ in privato. Non ho potuto parlare con Awed, ma ci parlerò poi. Purtroppo non sono io un autore, ma cercherò di parlarci”.

Io che non ho sentito nessun “Cinema raga top model Benetton Armani” durante le storie di Akash.