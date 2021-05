Akash Kumar nel corso dell’ultima settimana ha annunciato che non sarebbe più tornato nello studio de L’Isola dei Famosi (“La mia esperienza in studio termina qua…non sarò più presente. Questa è una mia scelta. È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche“), salvo poi cambiare idea e presentarsi alla corte di Ilary Blasi.

La conduttrice dopo averlo visto lo ha salutato e lo ha preso in giro in diretta:

“Akash Kumar aveva detto che non sarebbe più venuto, e invece è ancora attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma”.

Facendolo molto irritare:

“Io non sarei più venuto, e dichiaro di non voler venire più, perché non c’è rispetto per me. Se vuoi posso anche andare via adesso. Vado via”.