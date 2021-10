Avete presente la litigata tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni nell’ultima puntata del GF Vip? Robetta noiosa in confronto alla catfight meravigliosa che c’è stata poco prima al GF Vip Party . Gaia Zorzi ha presentato Akash Kumar ricordando la sua brevissima esperienza a L’Isola dei Famosi: “La mia parte preferita sta per arrivare. Sapete che ospite abbiamo adesso? Reduce dall’ultima Isola dei Famosi c’è Akash Kumar. Lui che è rimasto in gioco per ben, 5 o 8 giorni“.

Il modello – senza nemmeno salutare – ha esordito bacchettando Gaia: “Comunque non sono 5 e 8, ma ben 7. Già hai sbagliato. I numeri è matematica sono importanti dire che sono 7. Tu saresti la sorella di Tommaso, ah, non ti conosco, sai com’è, conosco Giulia“.

La Zorzi non si è lasciata intimorire ed ha lanciato un’altra shade: “Però io e te abbiamo una cosa in comune, sai? Entrambi siamo stati resi famosi da Tommaso. […] Vuoi che ti chieda scusa? Allora hai ragione, scusami, non è vero che Tommaso ti ha reso famoso. Perché tu famoso non lo sei mai stato“.

Gaia ad Akash: Sai cosa abbiamo in comune io e te? Entrambi siamo famosi grazie a Tommaso E GIULIA SE LA RIDE

😂😂✈️✈️✈️✈️

akash "almeno dirmi grazie che ho accettato l'invito" Gaia "bene possiamo chiudere il collegamento con akash vero regia?" e l'hanno kikkato ahahahaha

Akash: Chiedimi scusa

Gaia: Scusa, non è vero che Tommaso ti ha reso famoso perché tu famoso non lo sei mai stato AIUTOOOO GAIAAA

✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️

La furia di Akash Kumar.

“Ma cosa dici? Io modello Armani. Tommaso l’hanno reso famoso i social, io ero sono un modello nato da 6 anni. Quindi non mi dire questa roba qua perché è una cavolata. Forse lui ha dato l’immagine a te dato che non sei nessuno. Sei qui a fare questa roba qua. Perché la Salemi ha un bel ha fatto le sue cose. Te non so chi sei. Quindi a tua fra grazie che sei lì. E rispetta, non puoi dire a uno che fa il modello da 15 anni che mi rende famoso Tommaso. Poi dici 5 o 8 giorni, sono 7. Se non sai le cose vai a studiare! Hai fatto la fenomena 5 o 8 giorni, quando hanno parlato soltanto di me in quel programma e ho portato lo stile. Da 5 o 8 son 7 giorni. Dai fammi le domande che non è che sto qua ad ascoltare te che non è che manco ti conosco. A 6 anni ero in Benetton, cinema”.

Ragazzi qui siamo davanti al manifesto di una nuova avanguardia. Marinetti beccati sti spicci. Questa composizione di ‘Akash modello 6 anni che è stato non 5 o 8 ma 7 giorni a L’Isola dei Famosi‘ è pura arte.