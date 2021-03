L’Isola dei Famosi è appena iniziata ma è già chiaro chi sono i concorrenti che potrebbero regalarci drammi e catfight. Ieri sera Akash Kumar ha dichiarato di voler lasciare l’Honduras dopo le frecciatine di Tommaso Zorzi: “La mia Isola io l’ho già vinta, posso andare via. Ho chiesto agli altri naufraghi di nominarmi perché va bene così. Anche per la cosa di Zorzi, lui vuol fare il trash e io non voglio. Ho una carriera fuori che mi aspetta e non mi piacciono queste cose. La storia del mio nome l’ha già tirata fuori Selvaggia a Ballando, che non è un reality trash, quindi basta. Poi lui mi conosce da tre anni“.

Sul caso è intervenuto un’ex naufrago, che si è scagliato contro Romeo, Paolo, Pablo, Andreas, Akash Kumar. Valerio Scanu su Instagram ha rivelato di essere stato bloccato e insultato dal modello.

“No vabbè. Lui è particolarmente esaltato. Ricordo ancora quando mi insultò e bloccò dopo aver letto che io avevo ironizzato su una sua performance a ballando con le stelle (mesi dopo)! Lui dice di aver una attiva carriera che lo aspetta ma secondo nemmeno una carriola può aspettarlo perché anche di fare il muratore bisogna esserne capace… senza né arte, né parte, né educazione. Non so come Zorzi non lo abbia reso cenere in 5 secondi”.

Capisco che un “attacco” in puntata potrebbe portare Kumar ad abbandonare (e gli autori temono questo), ma è anche vero che L’Isola come ogni altro reality vive anche di drammi. Quindi lunedì auguriamoci che Ilary, Tommaso o Iva si sentano liberi di dare il via allo show con Akash.



Valerio Scanu, il commento su Akash Kumar.

