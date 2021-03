Akash Kumar è senza dubbio uno dei naufraghi più interessanti di questa nuova Isola dei Famosi, sia per il caratterino, che per i misteri che avvolgono il suo passato. Dopo aver scoperto come mai negli anni ha usato più nomi, adesso è l’ora di capire se i suoi occhi azzurri (quasi bianchi) sono veri o meno. Secondo Giacomo Urtis il modello si sarebbe sottoposto ad un delicatissimo intervento – vietato in Europa – che si chiama BrightOcular, per modificare il colore naturale dei suoi occhi.

Facendo una ricerca ho scoperto che in passato Akash Kumar ha smentito le voci di una possibile operazione agli occhi. Il naufrago ha detto di aver ereditato questo bellissimo colore da sua madre Tania.

“Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun tipo di intervento. Questi sono i miei veri occhi, non porto neppure le lenti a contatto. Forse dobbiamo chiamare un chirurgo in studio per mettere a tacere tutti… mia madre ha addirittura postato sui social delle foto di me da bambino. Il colore dei miei occhi è naturale. Chi pensa il contrario si fa ingannare dal contrasto che c’è tra la mia pelle molto scura e gli occhi, che così risaltano di più. Ma sono i miei, identici a a quella di mia madre Tania”.

Spero solo che Ilary, Iva o Tommaso tirino fuori l’argomento “occhi” lunedì sera per vedere una nuova sfuriata del concorrente. Già me lo immagino…



Akash ha fatto un intervento per cambiare colore di occhi? La parola a Giacomo Urtis #Pomeriggio5 pic.twitter.com/wy4NJCVlmo — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 16, 2021

Akash Kumar e l’amicizia finita con Andrea Damante.

Il naufrago pare che sia stato anche un amico di Andrea Damante, con cui però adesso non avrebbe più rapporti: “Siamo stati amici, ora non lo siamo più. Dopo di lui ho perso il valore dell’amicizia. – ha dichiarato il modello nel 2018 – Oggi non abbiamo più alcun tipo di rapporto. Francesco Monte? Non mi ha dato fastidio ma io e lui non siamo amici. Ho scattato con lui una campagna pubblicitaria, siamo semplici conoscenti“.