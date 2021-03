Akash Kumar in un’intervista caricata su Instagram lo scorso 25 aprile dal fotografo Stefano Guindani ha rivelato che gli avevano offerto di partire per L’Isola dei Famosi, ma che ha rifiutato perché “troppo trash”.

A distanza di un anno l’offerta gli è stata rinnovata e nonostante abbia minacciato di ritirarsi ancor prima della partenza, è volato in Honduras dov’è tutt’ora.

“Quando mi hanno detto de L’Isola, ho detto di no, gli ho risposto: “Ho fatto Ballando con le Stelle perché è Ballando con le Stelle, non mi butto a fare trash perché il potenziale ce l’ho“. Vorrei fare altro nella mia vita, non vorrei buttarmi in quel trash. Tanto loro cercano quel caso di gossip che non esiste e non fa per me…”.