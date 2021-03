Akash Kumar ha ancora il dente avvelenato nei confronti di Tommaso Zorzi e dopo averlo attaccato commentando un post su Instagram (salvo poi cancellare tutto), ieri sera gli ha dedicato anche un video in cui mostra il dito medio.

Il motivo è sempre il medesimo, ovvero la frecciatina che Zorzi gli ha tirato (in sua assenza) durante la puntata andata in onda ieri sera.

“Zeta come zebedei, ovvero gli zebedei che ha rotto Akash nella puntata scorsa in Honduras e anche in Italia. Per citarti ‘Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia’. Ora io credo che se lui se ne sia uscito con ‘La mia Isola l’ho già vinta’, beh sicuramente l’Isola non la vinci uscendo dopo una settimana e non accettando di rimanere su Playa Parasita, anche se devi convivere con Fariba e Ubaldo”.