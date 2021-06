Ci risiamo, decimo capitolo della saga ‘Akash Kumar contro Andrea Cerioli‘. Il top model cinema (no telenovela) aveva promesso a Cerioli che quando sarebbe uscito dal reality ‘gli avrebbe insegnato l’educazione’. Nell’attesa di questo corso di bon ton, l’ex naufrago dagli occhi di ghiaccio è tornato ad attaccare Andrea dalle pagine di Novella 2000.

“A me di quello che pensa Cerioli poco importa. Mi sento superiore a uno che è conosciuto solo per essere stato tronista a Uomini e Donne, con tutto il rispetto per la trasmissione. Io sono un modello professionista, ho lavorato con Giorgio Armani, tra un po’ mi vedrete nella nuova campagna pubblicitaria Keaton e sono il volto di Benetton. La mia carriera, Cerioli se la sogna. Che altro devo aggiungere?

Conosco Andrea da quando era p.r. alla discoteca Papeete Beach di Milano Marittima, quello è probabilmente il lavoro che più gli si addice. Inoltre, con uno che modifica le foto sui social per apparire più bello non mi potrei mai rapportare. È arrivato in Honduras completamente diverso. Nella mia vita non ho mai usato Photoshop. Il mio fisico è esattamente quello che avete visto in tv”.