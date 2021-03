Akash Kumar fra due settimane dovrebbe sbarcare a L’Isola dei Famosi, ma nella notte fra domenica e lunedì (in diretta Instagram con Luca Vismara e Marina La Rosa), ha confessato di aver litigato con gli autori e di non voler più partire.

Il motivo sarebbe la clip di presentazione che Akash avrebbe registrato per il reality che mostrerebbe esclusivamente il suo lavoro da modello.

Un discorso un po’ sconclusionato che la stessa Marina La Rosa ha faticato a comprendere: “Akash hai bevuto stasera?” ma la risposta è stata negativa. “No, solo acqua“.

“Ho litigato con gli autori, devo prendere una decisione” – ha confessato il modello – “Perché sei top model mi hanno chiesto, perché… Basta che vai su Wikipedia. No? Chiedimi, ‘Oh Akash, come hai superato gli attacchi di panico, raccontami un pelo del tuo…‘.

E ancora:

In soccorso sono intervenuti i due ex naufraghi:

“Tu devi entrare nella testa degli autori, non sei stato preso perché sei un artigiano, sei stato scelto perché sei un modello ed un figo pazzesco. Sei stato scelto non perché sei andato a Ballando, ma perché sei un modello. Un uomo molto bello che lavora con la sua immagine”.

“Stai serena” – ha aggiunto il modello parlando con Marina – “Che io non vado neanche, pago la penale e torno. Tu non mi conosci. Sono nato sì carino, ma anche intelligente eh. Nella clip ho detto mettete metà cose vostre e metà cose mie altrimenti chiamo l’avvocato e pago la penale, zio can. […] Tutta la clip è su me che faccio il modello, parliamo anche di altro?”.