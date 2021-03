Gli “occhi-gate” di Akash Kumar continua senza sosta e proprio in questi giorni il modello, rientrato in possesso del suo profilo Instagram dopo l’eliminazione da L’Isola dei Famosi, ha dato il meglio di sé.

Prima ha attaccato apertamente Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, successivamente ha ricondiviso la foto del suo passaporto (dove è scritto nero su bianco il suo nome reale) ed infine, per cercare di mettere a tacere le malelingue, ha pubblicato una foto di quando aveva quattro anni sottolineando come avesse anche in quel periodo gli occhi chiari.

“Avevo quattro anni occhi chiari”.

La foto pubblicata sui social da Akash Kumar non è però uno scatto originale, ma è una foto scattata dallo smartphone ad una foto cartacea. Insomma, la qualità è pessima e per quanto mi riguarda il colore degli occhi di quel bambino potrebbe pure essere giallo fluo.



Akash Kumar, le sue vecchie dichiarazioni in merito al nome ed agli occhi

In merito ai nomi:

“Il mio vero nome è Akash Kumar. Pablo Andreis Romeo è il nome d’arte che un agente mi ha affibbiato qualche anno fa e che neppure mi piaceva tanto. Ma dovevo lavorare – ho dovuto aiutare mia madre a sconfiggere due tumori – e quindi andava bene tutto. Poi ho deciso di usare il mio nome di battesimo e devo dire che da allora la mia carriera nel mondo della moda è decollata”.

E sugli occhi: