Akanji, il nuovo rinforzo dell’Inter per la difesa europea

Akanji, il nuovo rinforzo dell'Inter per la difesa europea

Il nuovo difensore dell’Inter, Manuel Akanji, ha chiarito le sue intenzioni e la sua soddisfazione per essere stato ingaggiato da uno dei migliori club d’Europa. La sua scelta di unirsi all’Inter è stata semplice e ha espresso anche il desiderio di indossare la maglia di Vieri.

L’Inter ha completato il suo acquisto proprio nell’ultimo giorno utile per le operazioni di mercato, e Akanji è ora a disposizione di Cristian Chivu. Dopo aver partecipato a una partita con la Svizzera, dove ha segnato un gol nella vittoria contro il Kosovo nelle qualificazioni mondiali, è tornato per iniziare a integrarsi con i nuovi compagni di squadra ad Appiano Gentile.

Intervistato da ‘DAZN’, Akanji ha condiviso le sue ambizioni con la società e ha menzionato che si prepara a scendere in campo come titolare nella prossima sfida contro la Juventus. Durante l’intervista, ha rivelato anche un interessante dettaglio legato alla sua infanzia.

