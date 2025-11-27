Akamai Italia: sicurezza e cloud per l’app economy

Akamai Technologies è un’azienda statunitense che opera nel settore del content delivery network, della sicurezza informatica e del cloud computing. L’azienda aiuta le aziende a costruire, distribuire e proteggere le proprie applicazioni, portando capacità di calcolo sempre più vicine agli utenti. Akamai offre soluzioni avanzate contro attacchi DDoS, bot malevoli, malware e phishing, e implementa modelli di Zero Trust e strumenti di protezione per applicazioni web e API.

L’azienda è stata fondata da Daniel Lewin e Tom Leighton, insieme a Randall Kaplan e altri collaboratori del MIT. Nel corso degli anni, Akamai si è evoluta da rete per la distribuzione dei contenuti in azienda di cybersecurity e cloud computing, abilitando e proteggendo il business online. Luca Moglia, Senior Solution Engineer di Akamai Italia, ha spiegato che l’azienda opera trasversalmente in tutti i principali segmenti dell’app economy, perché ogni settore oggi si basa su applicazioni veloci, affidabili e sicure.

Akamai ha registrato un fatturato annuo di 3,99 miliardi di dollari e si concentra su tre direttrici principali: abilitare esperienze altamente personalizzate, portare capacità di calcolo vicino agli utenti e rafforzare la sicurezza e la protezione delle app. L’azienda utilizza l’intelligenza artificiale per la sicurezza, identificando comportamenti anomali e potenziali minacce, e per l’evoluzione delle applicazioni moderne, eseguendo modelli complessi senza dover tornare al cloud centrale. L’AI continuerà a essere un abilitatore fondamentale per Akamai, aiutando a rendere le applicazioni dei clienti più sicure e personalizzate.