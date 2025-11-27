8.2 C
Roma
giovedì – 27 Novembre 2025
Tecnologia

Akamai Italia: sicurezza e cloud per l’app economy

Da stranotizie
Akamai Italia: sicurezza e cloud per l’app economy

Akamai Technologies è un’azienda statunitense che opera nel settore del content delivery network, della sicurezza informatica e del cloud computing. L’azienda aiuta le aziende a costruire, distribuire e proteggere le proprie applicazioni, portando capacità di calcolo sempre più vicine agli utenti. Akamai offre soluzioni avanzate contro attacchi DDoS, bot malevoli, malware e phishing, e implementa modelli di Zero Trust e strumenti di protezione per applicazioni web e API.

L’azienda è stata fondata da Daniel Lewin e Tom Leighton, insieme a Randall Kaplan e altri collaboratori del MIT. Nel corso degli anni, Akamai si è evoluta da rete per la distribuzione dei contenuti in azienda di cybersecurity e cloud computing, abilitando e proteggendo il business online. Luca Moglia, Senior Solution Engineer di Akamai Italia, ha spiegato che l’azienda opera trasversalmente in tutti i principali segmenti dell’app economy, perché ogni settore oggi si basa su applicazioni veloci, affidabili e sicure.

Akamai ha registrato un fatturato annuo di 3,99 miliardi di dollari e si concentra su tre direttrici principali: abilitare esperienze altamente personalizzate, portare capacità di calcolo vicino agli utenti e rafforzare la sicurezza e la protezione delle app. L’azienda utilizza l’intelligenza artificiale per la sicurezza, identificando comportamenti anomali e potenziali minacce, e per l’evoluzione delle applicazioni moderne, eseguendo modelli complessi senza dover tornare al cloud centrale. L’AI continuerà a essere un abilitatore fondamentale per Akamai, aiutando a rendere le applicazioni dei clienti più sicure e personalizzate.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Gigi D’Alessio: Nuje
Articolo successivo
Concerto a Lecco con Čajkovskij e Rachmaninov
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.