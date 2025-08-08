Akamai alza previsioni: crescita nei servizi cloud e sicurezza

Akamai Technologies ha recentemente aggiornato al rialzo le sue stime di ricavi e profitti annuali, sottolineando una crescente domanda per i suoi servizi di infrastruttura cloud e di content delivery network. Le azioni dell’azienda sono aumentate del 2,6% durante le contrattazioni dopo la notizia.

Negli ultimi mesi, Akamai ha registrato una forte crescita, in particolare nei settori della sicurezza e del calcolo, mentre le imprese investono maggiormente nella protezione delle loro applicazioni e infrastrutture in un contesto di rapida adozione delle tecnologie cloud. I servizi di infrastruttura cloud di Akamai hanno mostrato un incremento del 30% nel trimestre. Il CEO Tom Leighton ha dichiarato che si prevede che la crescita superi i 250 milioni di dollari annuali, con un rapido avvicinamento ai 300 milioni.

La compagnia ha anche evidenziato un significativo aumento dei cyberattacchi, con un incremento del 22% nel secondo trimestre rispetto al precedente, il più alto degli ultimi due anni, in parte attribuito all’emergere di nuove minacce legate all’intelligenza artificiale. I clienti stanno optando per contratti a lungo termine, contribuendo così a stabilizzare i ricavi.

Con sede a Cambridge, Massachusetts, Akamai non prevede impatti significativi derivanti dalle attuali tariffe. Tra i suoi clienti si annoverano nomi come Adobe, eBay, Electronic Arts, oltre a vari enti governativi statunitensi. Le nuove proiezioni indicano ricavi annuali compresi tra 4,14 e 4,21 miliardi di dollari, superiori alla precedente stima di 4,05-4,20 miliardi.

In termini di utile per azione, Akamai prevede ora valori compresi tra 6,60 e 6,80 dollari, rispetto alle previsioni precedenti di 6,10-6,40 dollari. Per il terzo trimestre, stimano un fatturato di 1,04-1,05 miliardi di dollari, in linea con le aspettative di analisti. Nel trimestre chiuso il 30 giugno, l’azienda ha generato ricavi di 1,04 miliardi di dollari, superando le attese di 1,02 miliardi.