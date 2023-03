akaca 29XL Cartucce d’inchiostro Compatibili con Epson 29 29XL (3x Nero, 3x Ciano, 3x Magenta, 3x Giallo), per Expression Home XP-235, XP-245, XP-247, XP-255, XP-257, XP-332

Welcome to Akaca Store!

akaca 29XL cartucce d’inchiostro sono compatibili con Epson 29 29XL. Sono compatibili con i seguenti modelli di stampante:

Expression Home: XP-235, XP-245, XP-247, XP-255, XP-257, XP-332, XP-335, XP-342, XP-345, XP-352, XP-355, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-452, XP-455

akaca 29XL cartucce d’inchiostro hanno una maggiore capacità di inchiostro, 12 ml per cartuccia d’inchiostro nero, 8 ml di ciascuna cartuccia di inchiostro ciano, magenta e giallo. Stampa quasi il doppio rispetto alle cartucce d’inchiostro standard.

470 pagine per cartucce di inchiostro nero

450 pagine per cartucce d’inchiostro a colori

(*Basato sul test di copertura del 5% di A4. Potrebbe essere diverso a seconda della situazione reale)

akaca 29XL sono anche un pacchetto di valore per il tuo ufficio o casa. Il costo di stampa è di soli €0,01 per singola carta A4, ti consente di godere di un ottimo rapporto qualità-prezzo per qualsiasi stampa.

akaca 29XL cartucce d’inchiostro utilizzano l’inchiostro premium, Asciugatura veloce, inodore e amichevole per la tua stampante, offre una stampa chiara e liscia.

akaca 29XL cartucce d’inchiostro offrono il chip più recente per fornire un perfetto indicatore di livello dell’inchiostro. Ti consente di conoscere i livelli di inchiostro in qualsiasi momento.

In questo pacchetto, puoi ottenere 3x 29XL nero, 3x 29XL ciano, 3x 29XL magenta, 3x 29XL giallo e 1x Istruzioni per guidarti all’uso delle cartucce d’inchiostro akaca 29XL. Inoltre, 24 mesi di garanzia, servizio senza preoccupazioni, Assistenza clienti 24/7.