Quest’anno Amici è stato anche un po Grande Fratello e Temptation Island. I ragazzi del talent sono stati chiusi mesi nelle casette ed abbiamo potuto “spiarli” meglio, questo ha fatto affezionare ancora di più milioni di ragazzin*. Non solo inediti di successo, ma anche litigate, amori, rotture e addirittura un quasi triangolo. Aka7even e Martina Miliddi sono stati insieme, ma la ragazza aveva iniziato a provare qualcosa anche per Raffaele Renda.

Il cantante di Loca e la ballerina hanno rotto, lui ha smesso di seguirla sui social e lei ha ufficializzato la frequentazione con Raffaele. Renda a Verissimo ha spiegato la difficile situazione che si era creata con gli altri due Amici di Maria: “Martina c’è stata sempre, quando ero giù. Io tendo a chiudermi e isolarmi e veniva da me. Una bella presenza. Se si è infatuata di me? Sì, è stato difficile. Mi trovavo in una situazione cui non sono abituato, sotto le telecamere, sotto tensione. Non è stato facile gestire quella situazione. Luca prima era un mio grande amico e lei anche. Mi sono trovato in mezzo a questa cosa che non sapevo gestire. Non so neanche io com’è andata a finire. Ne ho parlato con Aka perché mi sembrava giusto, ma forse dovevo parlarne prima con lei. È successo un casino“.

Aka7even fa partire un altro defollow.

Dopo aver smesso di seguire la sua ex, ieri il cantante ha tolto il follow anche a Raffale, che invece continua a seguirlo.

Raga akaful continuaa😂 aka ha unfollowato anche Raffaele ✈️✈️#aka7even #amici20 — Michelle (@lafan_diaka) May 28, 2021

Anche questa volta è bastato poco per far scoppiare l’ennesima polemica. In molti hanno criticato l’ex amico di Maria per aver smesso di seguire Renda. Ma davvero fanno?

Fortunatamente c’è anche chi ha preso sul ridere la novità…

Aka finalmente ha unfollowato anche quell’altra persona , che mito #aka7even #amici20 — Lucrezia🌹 (@Sicily_03) May 28, 2021