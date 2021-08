Non soltanto Deddy e Rosa Di Grazia, nella scuola di Amici 20 era nato anche un triangolo. Martina Miliddi stava con Aka7even, ma a quanto pare già provava qualcosa per Raffaele Renda (con cui sta da tre mesi).

La ballerina in questi giorni ha confermato i rumor con una dedica per il suo nuovo fidanzato: “Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica… Ad oggi che ti ho con me ti dico che non ti voglio più stare lontana!“.

Queste parole non sono affatto piaciute al cantante di Loca, che su Twitter ha lanciato una shade: “Bello sputare nel piatto dove si mangia! Per me parla la musica! Loca è in tendenza, ciaonee!”

Per me,Martina ha semplicemente detto che per quanto cercasse di opprimere/nascondere ciò che provava per raffaele,ad un certo punto non è più riuscita.

L’abbiamo visto tutti…ed Aka l’ha visto e vissuto..

Quindi tutto ciò ora che senso ha?

Ha scoperto l’acqua calda? — MariaS🌟 (@vibes_amici) August 28, 2021

Aka7even ci ripensa.

Poco dopo il ragazzo si è pentito ed ha aggiunto: “Giuro che parlerà solo la musica e nient’altro. La maturità nelle persone sta nel rendersi conto dei propri errori, fare MEA CULPA. Non era da me, e mi assumo la mia responsabilità. Ora basta chiacchiere, solo musica. Vamos a romper“.

Meglio delle soap turche di Canale 5.

