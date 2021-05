Questo sabato Amici chiuderà definitivamente i battenti della ventesima stagione decretando il vincitore ufficiale. Fra i candidati all’ambito titolo ci sono anche tre cantanti, Luca Marzano, Giovanni Pietro Damian e Dennis Rizzi. Chi sono? Ma ovviamente Aka7even, Sangiovanni e Deddy.

I tre ragazzi sono entrati nella scuola di Amici col proprio nome d’arte, ma non tutti però ne conoscono il significato. Per questo motivo ecco questo articolo riassuntivo.

Aka7even, perché si chiama così

Aka7even all’anagrafe si chiama Luca Marzano e proprio col suo vero nome si è presentato ai provini di X Factor nel lontano 2016. All’epoca però fu scartato da Fedez nel corso dei provini degli Under Uomini.

Il nome “Aka7even” lo ha scelto proprio Luca ed il suo significato è piuttosto semplice: Aka non è altro che l’abbreviazione di Also Known As (letteralmente “conosciuto anche come”), mentre il numero sette ha per lui un grande significato ed è legato ad un periodo non facile della sua vita. Quando aveva sette anni, infatti, è finito in coma per sette giorni a causa di un’encefalite che gli ha provocato molta sofferenza. Per questo Luca è “conosciuto anche come” il numero sette, che è anche il numero delle vite dei gatti.

Classe 2000, Luca è di Santa Maria la Carità in provincia di Napoli.

Sangiovanni, perché si chiama così

Sangiovanni all’anagrafe si chiama Giovanni Pietro Damian ed anche qua lo pseudonimo lo ha scelto lui stesso:

“Mi hanno sempre detto che non sembro un santo, che non ho la faccia da bravo ragazzo, mi chiamo Giovanni e quindi ho deciso di chiamarmi Sangiovanni”.

Classe 2003, Giovanni è di Vicenza.

Deddy, perché si chiama così

Deddy all’anagrafe si chiama Dennis Rizzi e Deddy (scritto con la ‘e’ e non con la ‘a’, che vorrebbe dire paparino) è in realtà il suo soprannome da sempre.

Classe 2002, Dennis è nato a Torino.