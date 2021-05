Aka7even, Sangiovanni e Deddy sono i cantanti finalisti della ventesima edizione di Amici e proprio oggi su Spotify – a 24 ore dalla finalissima che decreterà il vincitore del circuito canto – sono stati pubblicati i loro nuovi singoli.

Il nuovo singolo di Aka7even si intitola Loca e se dopo averlo ascoltato avete pensato a Valeria Marini non siete pazzi: il jingle iniziale (che si ripete ogni tanto durante tutta la canzone) è infatti molto simile (se non identico) a quello usato in Me Gusta di Queen Valery.

Baby ho il sole in testa come nelle Hawaii

Lei mi guarda come se non mi avesse visto mai

Su una spiaggia con quegli occhi baby mi fai così

Mi fai così

Yeah yeah

Arrossisci quando passo

Come un frutto tropicale

Se rivedo quel tuo sguardo

Io vedo il mare

Loca loca loca

Vuole solo la mia bocca bocca bocca

E se lo muove loca loca loca

Penso solo ra-pa-pa-pam

Ra-pa-pa pam pam

Ti piace quando ti stringo forte

E lo vuoi sempre tutte le volte

Loca loca loca

Vuole solo ra-pa-pa-pam

Ra-pa-pa pam pam

Bebecita un’altra notte ancora

Noi su una spiaggia come a Pamplona

Dimmi cos’hai

Togli quei vestiti e bеviamoci un drink

Così tropicale che sembra di еssere a Medellin

Sciogliti i capelli e facciamolo sì

Un altro tuffo, un’altra notte, un’altra estate così

Arrossisci quando passo

Come un frutto tropicale

Se rivedo quel tuo sguardo

Io vedo il mare

Loca loca loca

Vuole solo la mia bocca bocca bocca

E se lo muove loca loca loca

Penso solo ra-pa-pa-pam

Ra-pa-pa pam pam

Anche Sangiovanni ha optato per un singolo estivo e se Aka7even nel suo Loca ha citato Pamplona e Medellin, Sangio si è buttato su Malibu.



Sangiovanni | Malibu | Testo

Ci piace giocare

facciamo le marachelle

quando bisticciamo

ti stringo la faccia

ti metto la mano sul cuore

e sorridiamo

quando ti arrabbi

hai una faccia dolcissima

siamo due scemi

sì che mi piaci alla follia

E fai quelle facce e

mi tieni il broncio o

se ti tolgo il trucco

lo sai che sei ancora più bella

quattro di notte e

le luci si spengono

i cuori si bruciano

fanno le scintille

La città ta ta

di notte sì ta ta tace

c’è ancora che ta ta t’amo

come un bambino con le figurine

la paranoia ia ia

se poi te ne va va vai

nelle braccia di un’ altra tra tra

non fermano il tempo

come con le tue

strette ferme le lancette

siamo sulle giostre

salgo io poi sali pure tu

mentre guardiamo dall’alto

mezzo continente

Se vuoi ti compro tutta Malibù

se vuoi ti compro tutta Malibù

Hai le guance rosse e

gli occhi di ghiaccio o

rimango di stucco o

quando mi dici

siamo imperfetti

quattro di notte e

le luci si spengono

labbra si incollano

e dopo non si staccano

La città ta ta

di notte sì ta ta tace

faccio m’ama non m’ama

come i bambini con le margherite

la paranoia ia ia

se poi te ne va vai

nelle braccia di un’ altra

non fermano il tempo

come con le tue

strette ferme le lancette

siamo sulle giostre

salgo io poi sali pure tu

mentre guardiamo dall’alto

mezzo continente

Se vuoi ti compro tutta Malibù

se vuoi ti compro tutta Malibù

Deddy, dopo i successi di 0 Passi e Il Cielo Contromano, ha deciso di estrarre come nuovo singolo il brano La Prima Estate.

Deddy | La Prima Estate | Testo

E’ passato già un inverno velocemente

è cambiata la mia vita in meglio

e si vede

i tuoi lineamenti come fiori appena colti

scatterò una foto

il tuo profumo

i miei ricordi

di te che già eri con me

anche se non ti vedevo

ti amavo e ti aspettavo

e la felicità di sentirti a contatto

con la mia stessa pelle

mi hai scelto tra le stelle

Sarà la prima estate con te amore

il mare è un orizzonte

bello da ammirare

dall’alba di ogni giorno all’imbrunire

regalami sorrisi

il resto può aspettare

la prima estate con te

la prima estate con te

Le notti d’estate

la musica ad alto volume

mentre grido il tuo nome

respira la vita più forte di me

Sarà la prima estate con te amore

il mare è un orizzonte

bello da ammirare

dall’alba di ogni giorno all’imbrunire

regalami sorrisi

il resto può aspettare

la prima estate con te

la prima estate con te

la prima estate con te

la prima estate con te

Menzione speciale anche per Tancredi, eliminato in semifinale, ma anche lui in radio con un nuovo singolo: Balla Alla Luna.