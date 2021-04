Aka7Even è ora un cantante dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi, ma questa – per il trapper – non è la prima apparizione televisiva, dato che nel 2017 ha tentato la scalata al successo presentandosi alle audizioni di X Factor.

Quell’anno in giuria c’erano Fedez, Manuel Agnelli, Levante e Mara Maionchi ed Aka7Even si è presentato col suo vero nome (Luca Marzano) esibendosi sulle note di When I Was Your Man di Bruno Mars conquistando ben quattro sì.

16 anni appena, Luca quell’anno è stato successivamente eliminato da Fedez che aveva il team degli Under Uomini.

A distanza di quattro anni Luca Marzano ha cambiato nome, colore di capelli e talent show. E ce l’ha fatta.

Aka7Even ad X Factor

Aka7Even sul palco di X Factor si è così presentato:

“Ciao a tutti, sono Luca Marzano, ho 16 anni e vengo da Santa Maria la Carità in provincia di Napoli”.

E ancora:

“Studio pianoforte da circa quattro anni e vivo di musica 24 ore u 24, la mia vita è ricominciata nel 2008 dopo aver avuto delle crisi epilettiche che mi hanno portato ad un coma durato circa una settimana. Mentre ero in coma avevo delle cuffiette con la musica di mio fratello Domenico ed iniziai a piangere, da lì capirono i miei genitori che c’ero ed ero vigile. Risvegliato dal coma ho detto ‘voglio suonare il pianoforte’”.

Ecco il video: