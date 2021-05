Martina Miliddi a Verissimo ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Aka7even: “La verità è che la nostra relazione è conclusa all’interno della scuola. Ormai è passato, però non volevo soffrisse, non c’è stata soltanto un’infatuazione. Lui mi è stato vicino nei momenti brutti e in quelli belli“.

Il cantante fino ad oggi non aveva parlato di Martina, ma durante l’ultimo daytime di Amici ha rotto il silenzio: “Ero arrivato ad un punto in cui il mio stato d’animo influiva sul mio lavoro. Non volevo ma succedeva. Quello che provavo condizionava il lavoro. Però sono contento di esserne uscito, questa è la cosa più importante“.

E oltre agli inediti orecchiabili che vanno forte in classifica, il regolamento più semplice e il ritorno dei prof al centro del serale, anche queste storie hanno aiutato la nuova edizione di Amici a fare il botto di ascolti (è tra le più viste degli ultimi 10 anni).

Silvia: “è una storia finita o in pausa?”

Martina: “è in pausa”

Silvia: “sei innamorata di lui?”

Aka7even sulla sua avventura ad Amici.

“Noi che viviamo il percorso non diamo peso a tutto quello che è successo. Vedendo le immagini ora sto iniziando a metabolizzare quello che è successo. Il percorso è stato bellissimo, pieno di emozioni. Fuori da qui non mi è mai piaciuto il mio carattere. Appena sono entrato in casetta ho deciso di aprirmi a 360gradi e vivermi tutto al massimo. Nel momento in cui l’ho fatto, mi sono reso conto che cambiavo sensazioni ed emozioni ogni cinque minuti.

Io ho già vinto. Ho vinto gli amici, i miei pezzi, me stesso. Il percorso mi ha fatto assumere maggiore consapevolezza nei miei confronti, di quello che so fare, delle mie qualità e di come sono fatto. Per me già questa è una vittoria”.