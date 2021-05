Aka7even ieri ad Amici è stato purtroppo eliminato a sorpresa, ma nonostante questo è stata per lui una bella finale. Intervistato a caldo dal portale di WittyTv, Luca ha così commentato questa esperienza:

“Quando sono entrato ad Amici sinceramente non mi aspettavo tutto questo, non mi aspettavo un cambiamento personale, non mi aspettavo un cambiamento artistico, non mi aspettavo di trovare 16 persone del genere, non mi aspettavo di fare un percorso così lungo e tutto parte dal fatto che fino a sei mesi fa mi trovavo in uno scantinato a suonare e ora mi trovo ad avere affrontato la finale di Amici. Quindi per me è tutto un sogno!”.