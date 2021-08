Aka7even ha deciso di (cercare) di conquistare il mercato spagnolo e latino proponendo in radio Loca (Spanish Version) con il rapper Robledo.

Scappate LOCAAAAAAAAAAA

Qui il link https://t.co/vO8X5nt7gz pic.twitter.com/cVCBv3xB2d — Aka 7even (@Aka7evenreal) August 26, 2021

Il testo in lingua spagnola ed il pezzo rappato di Robledo rendono Loca (Spanish Version) ancora più trash e per questo incredibilmente adorabile.

Aka7even | Loca | Testo in italiano

Oh no

Yeah, yeah

Baby ho il sole in testa come nelle Hawaii

Lei mi guarda come se non mi avesse visto mai

Su una spiaggia con quegli occhi baby mi fai così,

Mi fai così yeah yeah

Arrossisci quando passo

Come un frutto tropicale

Se rivedo quel tuo sguardo

Io vedo il mare

Lei è loca loca loca

Vuole solo la mia bocca bocca bocca

E se lo muove loca loca oca

Penso solo ra, pa, pa, pam

Ra, pa, pa, pa, pam

Ti piace quando ti stringo forte

E lo vuoi sempre tutte le volte

Loca loca loca

Vuole solo ra, pa, pa, pam

Ra, pa, pa, pa, pam

Bebecita un’altra notte ancora

Noi su una spiaggia come a Pamplona

Dimmi cos’hai togli quei vestiti e beviamoci un drink

Così tropicale che sembra di essere a Medellin

Sciogliti i capelli e facciamolo sì

Un altro tuffo un’altra notte un’altra estate così

Arrossisci quando passo

Come un frutto tropicale

Se rivedo quel tuo sguardo

Io vedo il mare

Lei è loca loca loca

Vuole solo la mia bocca bocca bocca

E se lo muove loca loca oca

Penso solo ra, pa, pa, pam

Ra, pa, pa, pa, pam

Ti piace quando ti stringo forte

E lo vuoi sempre tutte le volte

Loca loca loca

Vuole solo ra, pa, pa, pam

Ra, pa, pa, pa, pam

Ooh (ooh)

Ooh (ooh)

Loca (loca)

Loca loca

Ram pam, pam, pam, pam, pa, pam, pam

Lei è loca loca loca

Vuole solo la mia bocca bocca bocca

E se lo muove loca loca oca

Penso solo ra, pa, pa, pam

Ra, pa, pa, pa, pam

Ti piace quando ti stringo forte

E lo vuoi sempre tutte le volte

Loca loca loca

Vuole solo ra, pa, pa, pam

Ra pa pa pam