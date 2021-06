La storia tra Aka7even e Martina Miliddi è finita, lui adesso è impegnatissimo con la promozione del suo disco e lei si è messa insieme ad un altro ex amico di Maria, Raffaele Renda. Ieri sera però Aka7even ha fatto una rivelazione alle sue fan. Il cantante ha confessato di aver scritto Mille Parole per Martina, ma pochi minuti dopo ha cancellato il suo tweet: “Raga ‘Mille parole’ è stata scritta per Martina. Fine. Grazie. Ciao. A dopo. Tapioca“.

Sono bastate queste poche parole per scatenare il caso nel fandom. Alcune fan hanno pensato ad uno scherzo, altre hanno fatto scoppiare una polemica e fortunatamente ci sono state anche tante ragazze che hanno preso con serenità la notizia.

Personalmente mi pare normale che un cantautore scriva dei brani sulla storia d’amore che sta vivendo all’interno della scuola che gli sta regalando popolarità e una carriera.

che fa che luca a dedicato mille parole a martina, CHE FA ??? cioè qual’è il problema vi prego spiegatemi che non ho capito 😭 — chiara🌺|cuozza bella✨ (@pazzaXamici20) June 10, 2021

Raga basta era logico che mille parole fosse stata scritta per Martina e sinceramente non ci trovo nulla di male, luca ha vissuto in quel contesto una relazione e ha scritto tramite una canzone tutto quello che sentiva.Luca è andato avanti e ora pensa alla musica.✨#aka7even pic.twitter.com/obAS8bxed7 — Irina (@Irina05857869) June 10, 2021

se Luca ha twittato che mille parole è stata scritta per Martina e poi subito ha eliminato il tweet significa che è stato fatto per zittire le vostre inutili teorie. detto ciò visto che legge tutto anche senza # spero che legga i miei tweet. — ciuccio sì, presuntuoso no!-226 (@tiziaacasoo) June 10, 2021

L’altra canzone di Aka7even dedicata a Martina.

Ma i pezzi scritti per la ballerina di Amici sono due, visto che qualche tempo fa il cantante di Loca ha specificato di averle dedicato anche Mi Manchi: “Sì questo pezzo l’ho scritto nel periodo in cui io e Martina ci eravamo distaccati ed era anche il periodo in cui sentivo la mancanza di casa. Soprattutto di mia madre e mio padre. Tanto che ho un po’ unito le due cose. Ho scritto per la maggior parte del testo di Martina e poi alcune cose dedicate ai miei genitori. Devo dire che io l’ho amata molto. Però sono onesto, restare solo il finale e stringere altri rapporti stretti mi ha portato a dimenticarla. Questa è la realtà delle cose. Però mi ha lasciato un bel ricordo, questo è poco ma sicuro. Però tutt’ora sto bene, sto bene da solo e penso solo alla musica e al mio percorso“.

E probabilmente Martina arriverà a quota 3, visto che presto anche Raffaele potrebbe dedicarle un a canzone.