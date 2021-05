Aka7even ieri sera ha realizzato una diretta su Instagram insieme a Deddy per dare ai loro fan una grande notizia: i due andranno a vivere insieme!

Aka7even e Deddy, infatti, sono grandi amici e proprio durante la diretta su Instagram hanno parlato della loro esperienza da Maria De Filippi ricordando quando il cantante di Il Cielo Contromano si è mascherato da stella ed ha spaventato Aka che – preso alla sprovvista – ha urlato scappando.

“non mi far arrabbiare che ti vengo addosso come una stella cometa AO” ✈️#amici20 #amemici20 pic.twitter.com/Mr1G4GR81W — enne ❀ || stream sangio💄 (@sangioluvs) April 30, 2021

Aka7even: “Ho urlato come una checca”

Uno sketch ricordato da Aka7even con la frase “ho urlato come una checca” che – letta nel 2021 in piena campagna pro DDL Zan – stride parecchio.

aka io ti adoro ma dopo “ho urlato come una checca” per me hai perso TUTTO — lil⁹¹ (@letmebethesaame) May 23, 2021

“ho urlato come una checca”. non le sopporto ste cose maro — F♡ (@dederjca) May 23, 2021

Ovviamente nessuno crede che Aka7even sia un omofobo (anzi, ha dimostrato più volte di combattere la mascolinità tossica con l’amicizia con Tancredi), ma purtroppo great powers great responsibility, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e “checca” in diretta su Instagram se hai 800 mila follower ed un album ai primi posti di iTunes, è da considerare a tutti gli effetti uno scivolone.

Con la speranza che non riaccada più, perdoniamo Aka7even e – per dimostrare che non ce l’abbiamo con lui – streammate il suo nuovo singolo su Youtube.