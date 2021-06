Insieme a Sangiovanni, Deddy e Tancredi, Aka7even è tra i cantanti di Amici 20 che in queste settimane occupa i vertici delle classifiche FIMI, iTunes e Spotify. L’artista deve questo successo al talent di Canale 5 e ovviamente a Maria De Filippi, per la quale ha speso delle belle parole nell’intervista rilasciata a Superguida Tv: “Le sono molto grato sì, è stata una sorta di mamma anche lei insieme alla Pettinelli. Quando ero giù di morale spesso salivo su per sfogarmi con lei. La sua parola mette di buon umore“.

Un bel ‘no’ invece se lo è beccato anni fa ad X Factor da Fedez, ma Aka7eve non porta rancore. Infatti 3 settimane fa Luca ha scritto a mr Ferragnez, chiedendogli se finalmente collaborerà con lui.

“Vero è stato lui a decretare la mia eliminazione. Non ho mai provato risentimento per l’eliminazione di Fedez. Spesso mi trovavo a parlare con mio padre di quel periodo lì, perché lui avrebbe tanto voluto che io entrassi ad X-Factor, ma io ero contento di essere uscito ai Bootcamp, perché ero ancora acerbo, e sono sicuro che se avessi proseguito il percorso a 16 anni, mi sarei bruciato dopo poco.

Non cerco il riscatto con lui. Ho sempre ammirato Fedez e non sopporto il fatto che lo attacchino continuamente. Artisticamente ha uno storico enorme, scrive da Dio, e le sue hit sono garantite, tralasciando che come persona è fantastica. Lavorerei molto volentieri con lui”.

Aka7even si riconferma super fan di Fedez ❤ pic.twitter.com/TYv3EYGlYo — 🍹🐧 (@isoledipinte) June 23, 2021

Aka7even, il vincitore morale di Amici?

“Se mi sono sentito il vincitore morale di Amici 20? In realtà no. Uscito dalla casa ho capito di esserlo stato. A me non interessava la vittoria, soprattutto nel periodo finale, volevo solo scatenare il pubblico e fare della buona musica portando me stesso al 100% sul palco. Dopo questa esperienza la mia vita è cambiata notevolmente. Mi sento molto più sicuro di me stesso e consapevole di ciò che faccio e di ciò che sono”.

Sicuramente Luca sta facendo benissimo in classifica, ma i numeri parlano chiaro e il vincitore della categoria canto è Sangiovanni e i risultati fuori da Amici confermano la sua vittoria.