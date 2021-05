Aka7even e Martina Miliddi sembravano essere rimasti in buoni rapporti dopo la fine della loro storia d’amore nata ad Amici, ma chiusa la scuola i due hanno smesso di seguirsi su Instagram. Qualcosa fra loro si è rotto, ma cosa?

RAGA LUCA HA UNFULLOWATO MARTINA AIUTOOO#lucamarzanoislovedparty — ciuccio va bene, presuntuoso no!-247 (@tiziaacasoo) May 19, 2021

Alcuni fan avrebbero attribuito questa decisione di unfollowarsi a vicenda dopo aver letto una recente intervista di Raffaele Renda, in cui conferma apertamente di star frequentando la ballerina e che quel che sarà sarà.

“La frequentazione con Martina procede. All’interno della scuola ho preferito non buttarmi a capofitto perché lei doveva essere concentrata sulla danza e io sulla musica. C’è stata l’opportunità fuori di conoscerci e ne stiamo approfittando. Al momento non saprei dire però cosa succederà“.

Aka7even e Martina Miliddi, Anna Pettinelli dice la sua

La Bella Patata, intervistata da FanPage, ha cercato di far chiarezza sul rapporto fra Aka7even e Martina, rivelando che i due “litigavano continuamente” e che “Luca [Aka, ndr] era più preso di quanto lo fosse Martina”.

“Aka7even e Martina negli ultimi tempi si erano già allontanati. È facile vivere in una casa e provare affetto verso un’altra persona. Ma a quell’età quante volte siamo innamorati di uno per poi innamorarci di un altro? Ad occhio Luca era più preso di quanto lo fosse Martina. Poi lei si è allontanata e Luca, invece di piangersi addosso, l’ha subito superata. È stato molto risoluto. Luca e Martina litigavano continuamente, nel daytime non si vedeva tutto. Sono ragazzi e vivono i loro sentimenti in questa maniera“.

Aka7even a Martina ha dedicato il singolo Mi Manchi, presente nel suo album di debutto. Singolo che però Anna Pettinelli non gli ha fatto cantare durante la finale.

“Era una strategia. Se fosse andato avanti, come speravo, me la sarei sparata in un secondo momento. Sapendo che doveva cantare tre canzoni, ho dovuto fare una scelta. Non poteva cantare tre inediti“.