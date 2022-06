Aka7even ha deciso di diventare un altro artista da tormentone estivo. Se l’anno scorso ci ha fatto ballare con Loca, campionando la base del singolo di Valeria Marini (nessuno me lo toglierà dalla testa), quest’anno ha deciso di puntare su una collaborazione.

Raga a me la canzone di Aka7even ricorda Me gusta di Valeria Marini #Amici20 — JLop (@spigo__) May 1, 2021

Ad annunciarlo è stato lui su Twitter.

Aka7even feat. ?????? — Aka 7even (@Aka7evenreal) June 9, 2022

Il tweet incriminato è stato repostato da Brenda Asnicar, attrice che ha interpretato Antonella ne Il Mondo Di Patty, mettendo dei puntini di sospensione e due emoji.

…. ✨🧜🏽‍♀️ https://t.co/xPZ1x1ISod — BRENDA ASNICAR (@Asnicar__Brenda) June 10, 2022

💋 — Aka 7even (@Aka7evenreal) June 10, 2022

Insomma, la collaborazione fra Aka7even e Brenda Asnicar è alle porte.

Sono passati anni dalla fine de Il Mondo Di Patty, ma l’interesse intorno alla serie-fenomeno non sembrerebbe scemare. Solo una settimana fa la rapper Anna ha pubblicato Gasolina, suo nuovo singolo che cita proprio la celebre serie sud americana.

Anna: Gasolina è il nuovo singolo e sì, è un omaggio a Il Mondo Di Patty https://t.co/kBVDqn7cLR — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 3, 2022

Aka7even e Brenda Asnicar, dopo il singolo ci sarà il Grande Fratello Vip?

Ci sarà anche Brenda Asnicar nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip?

Alfonso Signorini probabilmente manco sa chi sia ed il suo nome per dovere di cronaca non è mai apparso fra i papabili nuovi vipponi, ma l’attrice – in procinto di trasferirsi in Italia nei prossimi mesi – ci ha spesso giocato su con il rumor.

Quando il suo nome ha iniziato a diventare più insistente fra i papabili ingressi ha deciso di rispondere pubblicamente su Twitter, smentendo ogni suo coinvolgimento. “Ciao a tutti, non c’è il GF Vip nei miei programmi al momento, vi amo“.

Se però pubblicamente ha scritto che il Grande Fratello Vip non è nei suoi piani, sempre su Twitter mette like a qualsiasi tweet (in cui viene menzionata oppure solo citata) in cui c’è scritto che la vogliono nella casa più spiata d’Italia. Insomma, davanti dice che non è nei suoi piani, ma sotto sotto incita i fan a continuare a fare il suo nome. “Ovviamente il GF ti aspetta!” / “E quando Brenda Asnicar vincerà il GFVip che faremo?”.