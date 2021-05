Aka7even intervistato da FanPage ha confermato quanto dichiarato da Anna Pettinelli qualche giorno fa, ovvero che già sapeva che non avrebbe mai vinto Amici di Maria De Filippi.

“Se è vero se avevo capito che non avevo vinto? Sì, l’avevo capito tempo prima. Ma non mi interessava neanche vincere, l’obiettivo – ce lo siamo detto spesso tra noi in casa – era fare show, divertirci, perché alla fine il percorso vero comincia fuori“.

Ma quando il giornalista lo ha incalzato sottolineando la sua delusione per la perdita di tutti i premi in palio (“Però ti abbiamo visto deluso quando tutti i premi sono andati a Sangiovanni, forse qualcosa lì te l’aspettavi?“), Aka7even non ha potuto far altro che ammettere.

“Sì, qualcosa me l’aspettavo, a un certo punto ha cominciato a girare questo video in cui dico a Maria: “Sangio”, quando stavano per assegnare il premio Siae, se non sbaglio. Mi aspettavo qualcosa, ma in realtà sapevo anche quello, va bene così, ok vincere premi, vincere categoria e programma, ma la vittoria più grande è quella post Amici, quello che avviene dopo“.

Aka7even sulla finale di Amici e sulla vittoria di Giulia Stabile

Sulla strategia di non cantare Mi Manchi nella prima sfida durante la finale di Amici 20, Aka7even ha commentato:

“Era una strategia perché nel caso fossi arrivato in finalissima avrei avuto un altro pezzo forte, tanto quanto Loca. Purtroppo non ci sono arrivato, ma va bene così, alla fine Mi manchi ha fatto già platino, è un pezzo molto ascoltato, ma fare Loca, prima, avrebbe dato tanta visibilità per proseguire una crescita”.

Infine Aka7even ha svelato cosa pensa della vittoria di Giulia Stabile, prima ballerina donna a trionfare ad Amici.

“Per me ogni finalista avrebbe meritato la vittoria, me compreso. Come ti ho detto, per me la vittoria non era importantissima, per Giulia sì, quindi è ancora più figo il fatto che abbia vinto lei, prima ballerina donna a vincere Amici. Questa cosa ha un peso anche maggiore, quindi sono contento“.