Aka7even questa mattina si è svegliato con una serie di insulti mossi da alcuni fan di Sangiovanni al grido di “fai schifo“, “copione“, “Sangiovanni è molto meglio di te” ed anche un “hai copiato Sangiovanni” a caso.

Per questo motivo il cantante di Loca ha deciso di rispondere e di mettere a tacere tutte le eventuali malelingue: fra lui e Sangiovanni non ci sarebbe nessuna rivalità.

“Che bello alzarmi la mattina e leggere ste cazzate. Il fatto è che non riesco a capire perché vi siate impuntati con questa guerra tra fandom tra la mia e quella di Sangio. Vi giuro è una cosa orribile, perché non ha proprio un senso compiuto nel momento in cui io e Sangio siamo amicissimi. Ci scriviamo spesso, facciamo battute, ci supportiamo. Quindi non riesco a capire il perché”.

Questa non è la prima volta che qualcuno mette in dubbio i rapporti degli ex cantanti di Amici, tempo fa anche Tancredi ha risposto a delle accuse simili specificando di essere però molto amico di Sangiovanni.

“Las Vegas e Malibu? È un caso che le canzoni abbiano nomi dedicate a città americane, tra di noi è tutto a posto, anche dopo Amici… con i ragazzi si è instaurata una bella chimica”.

Aka7even insultato dai fan di Sangiovanni, il suo video risposta

Poi stanno avendo entrambi fantastici risultati, da amici sono usciti dei gioiellini in generale, perché rovinare tutto?#amemici20 #aka7even pic.twitter.com/hjALsmtuoG — Nonita💗 (@bollicine00) August 2, 2021