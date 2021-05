Ieri i finalisti di Amici 20 sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. La padrona di casa ovviamente ha chiesto ad Aka7even di Martina Miliddi e lui ha confessato di averla dimenticata (per la gioia di molti fan che non appoggiavano questa coppia).

“Questo pezzo l’ho scritto nel periodo in cui io e Martina ci eravamo distaccati ed era anche il periodo che sentivo molto la mancanza di casa, soprattutto di mia madre e mio padre, tanto che ho unito un po’ le due cose ho scritto per la maggior parte del testo di Martina e alcune cose dedicate ai miei genitori.

Ma in realtà l’ho amata davvero tanto e anche il contesto, rimanere da solo soprattutto in finale e poi instaurare un rapporto ancora più stretto con loro mi ha portato un po’ a dimenticarla, perché fa parte anche di un processo naturale probabilmente. Però mi ha lasciato un bel ricordo, questo è poco ma sicuro. – riportano isa e chia – Però tutt’ora sto bene, sto bene da solo e penso solo alla musica e al mio percorso”.

Ma seriamente Silvia ha chiesto ad Aka se gli mancasse Martina? Ma seriamente? Boh 😅#Amici20 #aka7even #verissimo pic.twitter.com/MhclYgiYce — Pasquale Nocerino (@pakitothebest) May 15, 2021

E se la storia tra il cantante di Loca e Martina è finita definitivamente, va avanti quella tra Deddy e Rosa Di Grazia. Il bel torinese alla Toffanin ha anche raccontato di essere stato bacchettato in più occasioni da Kween Mary: “Maria mi ha sgridato tanto perché potevo fare di più e non lo facevo, solo che non me ne rendevo conto nemmeno io. Quindi Maria mi ha aiutato tantissimo. L’ho fatta arrabbiare un po’ di volte, però le devo tanto“.

Rosa che non appare nel percorso di deddy ma in quello di ale🐎 Si AHAHAH GIUSTO PER FAR VENIRE IL SANGUE AMARO A MIO FIGLIO PARANOICO HAHAHAH #Amici20 #deddy #alessandrocavallo #rosadigrazia #Verissimo pic.twitter.com/iASK91dHtT — Cristina (@Cristinasaliu) May 15, 2021

Martina dice addio ad Aka7even e frequenta Raffaele Renda.

Il cantante di Focu Meo in una recente intervista ha raccontato della sua relazione con la Miliddi. I due si stanno frequentando da quando lui è uscito da Amici. Insomma, se Aka7even dice di aver dimenticato Martina, lei è passata oltre con i fatti.