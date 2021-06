Aka7even e Martina Miliddi all’interno della scuola di Amici 20 hanno avuto una relazione, che è finita prima che lei uscisse dal talent. La ballerina in questi giorni ha ufficializzato la sua relazione con un altro ex amico di Maria, Raffaele Renda.

In queste settimane il cantante di Loca ha sempre evitato di commentare l’avvicinamento tra il collega e la sua ex, ma oggi in una diretta l’ha fatto grazie ad Anna Pettinelli (una che finalmente fa una domanda che avrebbero fatto tutti i fan). La prof di canto ha chiesto al suo ex alunno: “E senti un po’, tutte queste cose che scrivono di gossip, di Martina e Raffaele ti fanno stare male o non te ne frega niente?“.

Il 20enne ha spiegato che non gli importa nulla della coppia ‘Martina e Raffaele’, ma ha aggiunto che devono vivere a loro vita, così da evitare guerre tra fan: “Zero davvero no, non mi frega niente. Anzi penso che loro debbano fare la loro vita e io faccio la mia, stop“.

Non gli importa niente, però va precisato che Aka7even ha defollowato sia la Miliddi che Renda. Insomma, nessun rancore, ma non vuole nemmeno vederli tra i post degli altri amici.

Luca dice di essersi sentito con Sangiovanni ieri e quotidianamente con Deddy, Alessandro ecc

Quindi per favore basta polemiche, basta odio, loro si rispettano tutti, facciamolo anche tra noi fandom.#Amici20 #amemici20 #Aka7even #sangiovanni pic.twitter.com/PJPs7slfkW — 🍹🐧 (@isoledipinte) June 1, 2021

Per me è Luca che alla domanda su Martina e Raffaele risponde con ‘no sinceramente non mi interessa, loro si fanno la loro strada’. Se a lui non tocca, a maggior ragione non dovrebbe neanche a voi #aka7even — luca marzIano👽🎢 (@rosyggero) June 1, 2021

Luca che dice col sorriso che di Martina e Raffaele non gliene importa nulla dimostra ancora una volta quanto sia maturo e superiore a certe dinamiche che ormai non lo riguardano più. Ti voglio bene Luca 💛💛💛 #aka7even — Valentina aka Emily 🎢💕🌙 (@ilovetanc7even) June 1, 2021

Aka7even: “Ho dimenticato Martina”.

“Questo pezzo l’ho scritto nel periodo in cui io e Martina ci eravamo distaccati ed era anche il periodo che sentivo molto la mancanza di casa, soprattutto di mia madre e mio padre, tanto che ho unito un po’ le due cose ho scritto per la maggior parte del testo di Martina e alcune cose dedicate ai miei genitori.

Ma in realtà l’ho amata davvero tanto e anche il contesto, rimanere da solo soprattutto in finale e poi instaurare un rapporto ancora più stretto con loro mi ha portato un po’ a dimenticarla, perché fa parte anche di un processo naturale probabilmente. Però mi ha lasciato un bel ricordo, questo è poco ma sicuro. Però tutt’ora sto bene, sto bene da solo e penso solo alla musica e al mio percorso”.