Aka7even dopo aver chiuso la storia con la ballerina di Amici, Martina Miliddi (che si è consolata fra le braccia di Raffaele Renda) è felicemente single e della sua ex ha ancora un bel ricordo, anche se ha smesso di seguirla su Instagram.

“L’ho amata davvero tanto e mi ha lasciato un bel ricordo, questo è poco ma sicuro. Però tutt’ora sto bene, sto bene da solo e penso solo alla musica e al mio percorso. […] cosa penso della sua storia con Raffaele? Zero. Davvero, non mi frega niente. Anzi penso che loro debbano fare la loro vita e io faccio la mia, stop“.

Da quando è uscito dalla scuola il cantante si è dedicato esclusivamente alla musica, anche se ieri si è scattato una foto che ha fatto molto rumore sui social: insieme all’ex protagonista de Il Collegio, Alice De Bortoli. Il king con Alice bertoli ✨ Gran figo aggiungo#amici20 #aka7even #teamviola #alicedebortoli pic.twitter.com/gfkmuMmBAP — Irina (@Irina05857869) June 14, 2021 Una foto innocente ma che ha comunque scatenato un gossip, ripreso tempo zero anche da Novella 2000 che ha così scritto:

“Nel frattempo il cantante ha iniziato a girare l’Italia con una serie di firma copie, durante i quali per la prima volta ha incontrato il suo vasto pubblico. Proprio nel corso dell’instore di Milano però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta già facendo discutere gli utenti sui social. Aka si è infatti mostrato insieme ad un’ex allieva de Il Collegio, amato programma di Rai 2. Parliamo di Alice De Bortoli, che come sappiamo ha preso parte alla terza edizione della trasmissione. Questo lo scatto che non è passato inosservato“.

Influencer, ballerina e modella, Alice De Bortoli – dopo esser uscita da Il Collegio – non si è fermata un attimo. Semplice amicizia o qualcosa di più?