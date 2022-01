Aka 7even a Sanremo 2022 con Perfetta così: il significato della canzone del rapper napoletano protagonista ad Amici.

Un debutto a Sanremo più complicato non poteva esserci per Aka 7even. Il rapper campano, grande protagonista ad Amici di Maria De Filippi 2021, ha prima conquistato le classifiche e si è guadagnato il palco dell’Ariston. Ma a due settimane dal debutto ha subito il contagio da Covid. Un contagio che non dovrebbe fargli saltare nemmeno una serata del Festival, ma che di certo ha reso il suo debutto un’incognita ancora più grande. Motivo in più forse per puntare su di lui come possibile sorpresa.

Aka 7even, Perfetta così: il significato

Finalista del talent di Maria De Filippi, Aka in questa prima parte di carriera si è fatto apprezzare per le sue canzoni pop rap, dalle tinte latine e decisamente melodiche, come dimostrato dalla famosa Loca. Per il Festival l’artista ha scelto di puntare su un brano d’amore, dalle tinte vagamente rock.

Aka7even

“Sei bella così così così, nei tuoi difetti, nelle imperfezioni“, canta il rapper nel ritornello, senza puntare su momenti particolarmente poetici, ma su un testo semplice che sarà in grado di incidersi nella testa di tutti i fan fin dal primo ascolto. Un elemento da non sottovalutare per la classifica finale, dove potrebbe anche stupire.

Aka 7even a Sanremo

Per Aka 7even questo Sanremo sarà il primo in carriera. Un trampolino di lancio e una prova del nove importante per testare la sua solidità e la sua sicurezza. Ma cosa aspettarsi dal rapper sul palco dell’Ariston? Difficile dirlo. Se c’è un protagonista di Amici che può a parere di tutti ambire alla vittoria finale, non è certo Aka 7even. I riflettori sono puntati su Sangiovanni. Tuttavia, per il rapper napoletano questa potrebbe essere anche un punto di forza. Senza eccessiva pressione e reduce dalla positività da Covid, Aka potrà godere dell’assoluta indifferenza da parte della critica, che di certo non lo metterà nel novero dei favorit. E chissà che questo non possa spingerlo ad arrivare almeno in top 10.

Di seguito il video di Loca: