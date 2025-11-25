13.5 C
martedì – 25 Novembre 2025
Ajax e Benfica in cerca punti Champions

Da stranotizie
Ajax e Benfica in cerca punti Champions

Ajax e Benfica, che insieme hanno vinto 6 titoli di campioni d’Europa, si trovano entrambe a zero punti dopo le prime 4 giornate di Champions. Sono le uniche squadre del girone in questa situazione. Una delle due riuscirà a sbloccarsi in questa giornata. La partita potrebbe essere divertente, con molti gol e occasioni, anche se non necessariamente di elevato livello tecnico. Entrambe le squadre hanno un passato glorioso, con 4 titoli vinti dall’Ajax e 2 dal Benfica, ma attualmente sono in una situazione difficile. La sfida tra le due squadre potrebbe essere interessante, con entrambe che cercheranno di ottenere i primi punti nel torneo.

