AIxGIRLS: intelligenza artificiale al femminile per un futuro migliore

La crescente rilevanza della tecnologia nella società contemporanea richiede un approccio inclusivo che consideri anche il contributo femminile. In questa ottica, si svolgerà la IV edizione di AIxGIRLS, un campus gratuito dedicato a 20 studentesse del quarto anno delle scuole superiori italiane, programmato a Volterra dal 22 al 26 luglio. L’iniziativa mira a colmare il divario di genere presente nelle discipline scientifiche e tecnologiche.

Durante il campus, le partecipanti saranno seguite da esperte del settore, inclusa una squadra di cinque ex partecipanti della prima edizione, per favorire l’ispirazione e il sostegno alle nuove generazioni. Attualmente, solo il 16,8% delle giovani donne italiane tra i 25 e i 34 anni consegue una laurea in ambito scientifico, rispetto al 37% degli uomini. Inoltre, le donne occupano meno del 18% nel settore IT e tecnologia, con una situazione ancora più critica nel Sud Italia, dove la mancanza di informazioni influisce sulla scelta dei percorsi di studio.

Darya Majidi, amministratrice delegata di Daxo Group e fondatrice di AIxGIRLS, sottolinea l’importanza di far conoscere alle ragazze le opportunità nel campo dell’intelligenza artificiale, per permettere loro di diventare protagoniste nel settore dell’innovazione. La domanda di professionisti nei settori collegati all’IA, alla cybersicurezza e all’analisi dei dati è in crescita, rendendo fondamentale il coinvolgimento femminile.

Inoltre, le esperienze passate del campus hanno già contribuito a un cambiamento significativo, con oltre il 60% delle partecipanti che ha continuato a studiare in ambiti tecnologici. Diverse aziende, tra cui Lavazza Group, FiberCop e Iveco, supportano l’iniziativa, evidenziando l’importanza di dare voce alle donne nel panorama dell’innovazione.