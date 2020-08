Titolo: Aiutocuoco e lavapiatti



Azienda:



Descrizione:: DESCRIZIONE Cercasi per Ristorante Pizzeria in zona mare Olanda aiuto cuoco e lavapiatti. Max 40 anni inizio lavoro… immediato. Offro buona paga vitto ed alloggio. Chiamata al +31614587303 Emilio. No a telefonate dopo le 17 :00. Grazie….

Luogo:: Cagliari