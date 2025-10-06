11.5 C
Aiuto per gli animali: come la Svizzera sostiene i proprietari

Aiuto per gli animali: come la Svizzera sostiene i proprietari

La Fondazione Susy Utzinger si impegna a supportare le persone in difficoltà economica che hanno animali da compagnia. Ogni giorno, la fondazione riceve numerose richieste di aiuto per le spese veterinarie, incluse quelle per trattamenti essenziali come vaccinazioni, impianto del microchip e sterilizzazione.

Corinne Frana, responsabile di progetto della Fondazione, ha dichiarato che il numero di richieste sta crescendo in modo significativo. Questo incremento evidenzia l’importanza di tale aiuto, poiché molti proprietari di animali non riescono a sostenere i costi delle cure necessarie per la salute dei loro amici a quattro zampe. La Fondazione si pone quindi come un punto di riferimento per chi si trova in difficoltà, offrendo una mano a chi ama gli animali ma fatica a far fronte alle spese veterinarie.

