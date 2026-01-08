Aiuto per animali in Piemonte

A Torino è stata presentata una proposta di legge regionale che mira a garantire l’accesso alle cure veterinarie essenziali anche alle famiglie economicamente più fragili e a contrastare l’abbandono degli animali da compagnia. La misura prevede contributi per l’acquisto di farmaci veterinari prescritti, con un sostegno economico modulato in base all’ISEE. I rimborsi possono arrivare fino all’80% o al 100% della spesa sostenuta, entro limiti annuali definiti, per un massimo di due animali regolarmente identificati e iscritti al SINAC.

L’obiettivo è rafforzare la tutela del benessere animale, la responsabilità sociale e la prevenzione del randagismo. La proposta è stata costruita in raccordo con il Dipartimento regionale per il benessere animale e si inserisce nel solco della normativa regionale vigente. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con il Dipartimento Benessere Animale e il Dipartimento regionale per il benessere animale, coordinato da Astrid Sento.

La proposta vuole dare una risposta concreta ai nuclei familiari che non riescono a sostenere i costi delle cure veterinarie, aiutandoli a prendersi cura dei propri animali senza che le difficoltà economiche diventino una causa indiretta di abbandono. Il Consigliere regionale Lega, Andrea Cerutti, sottolinea l’importanza di questo intervento, che si basa sull’ascolto del territorio e su una conoscenza diretta delle criticità quotidiane.