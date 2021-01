“Dottoressa, mi aiuti! Il cane ha ringhiato a mio figlio. E pensare che mi avevano garantito che il Golden Retriever fosse ideale per i bambini”. Qual è il significato dell’aggettivo “ideale” se attribuito a una razza canina? E nella specie umana esistono individui geneticamente “ideali” per mogli, anziani, carpentieri o broker finanziari?

Il problema non risiede nella selezione della razza, ma nella coesistenza tra le specie. Uomini e cani condividono 30.000 anni di storia. Tuttavia, nonostante i rapporti di buon vicinato, gli umani si ostinano a leggere gli altri animali attraverso i propri canoni linguistici.

Festival di Salute, animal house: come averne cura



D’altro canto, se dovessi spartire lo stesso tetto con una persona di cui non conosci la lingua, riusciresti a instaurare una relazione solida, ricca ed equilibrata? Saresti destinato all’incomprensione se non imparassi a interpretarne i segni e a coglierne il significato. È ciò che spesso avviene con i nostri amici quadrupedi.

Quando sbadiglia o si lecca

La verità è che, anche se conviviamo da anni con i cani, non li conosciamo. Se non sappiamo che quando sbadigliano o si leccano il naso ci stanno avvertendo: «Ehi, amico, mi stai mettendo a disagio, vedi di piantarla!», probabilmente continueremo involontariamente a infastidirli. Di conseguenza, anche il più peace&love dei Retriever la volta successiva digrignerà i denti: «Sono più chiaro adesso?». Non è detto. Anzi, è più probabile che, allarmati dal ringhio, finiremo per sgridarlo e punirlo. Peccato che, così facendo, la situazione degeneri. Il cane infatti impara che neppure il ringhio fa da deterrente. È a questo punto che, in una escalation di fraintendimenti, morde. Un epilogo tanto temuto quanto scontato.

Nulla accade all’improvviso

Dietro cronache che sembrano tratte da film dell’orrore spesso si nascondono storie di ordinaria inconsapevolezza. Se ignoriamo il linguaggio dei cani, questi finiscono per mordere. Nulla accade all’improvviso, se si fa eccezione per pochissime patologie organiche (ipertiroidismo, tumori del sistema nervoso centrale, etc.) individuabili attraverso la diagnosi differenziale da un veterinario esperto in comportamento. La regola è: cani esasperati da esseri umani. Magari vessati da bambini senza limiti imposti da genitori distratti di fronte a lampanti segnali di stress.

L’inchino a zampe aperte

Se papà e mamma avessero colto il senso di quel ripetuto inchino in prossimità della cuccia, con il giocattolo tra le zampe divaricate, il figlio non sarebbe finito al pronto soccorso e l’amato pet ora non sarebbe segnalato all’Asl come morsicatore. Pochi sanno che un inchino a zampe aperte generalmente equivale a una richiesta di spazio, mentre è l’inchino a zampe unite il vero invito al gioco.

Ciechi alle avvisaglie

Siamo ciechi alle avvisaglie. L’unica spia universalmente riconosciuta è il ringhio. Un segnale che dovrebbe essere santificato e che, viceversa, viene demonizzato. Eppure il cane che ringhia ci sta informando. Ci sta lanciando un vero e proprio salvagente. «Cambia spartito e ascoltami o sarò costretto a morderti». Un ultimo onesto e prezioso avvertimento. Da valorizzare e non da inibire se non si desidera un cane sociopatico. In una routine umana scandita da sufficienza e superficialità, il cane viene caricato da 101 bambini urlanti in feste di compleanno in cui, incredulo, fugge lanciando ripetuti sos con lo sguardo.

Insegnare ai bambini la relazione

Come per una lingua straniera, non è mai troppo presto per insegnare ai bambini i registri linguistici del proprio animale da compagnia. Da anni mi dedico ai progetti di zooantropologia didattica nelle scuole e ho appena dato alle stampe due libri realizzati proprio per educare i più piccoli alla relazione con i pet. Costruire una nuova generazione capace di evitare inutili sofferenze a cani e gatti non è solo possibile. È principalmente un atto dovuto a chi, se potesse prendere parola come in un film della DreamWorks, dinnanzi a un Tribunale chiederebbe e otterrebbe il divorzio con addebito.

Medico Veterinario Esperto in Comportamento