Aiuto Cuoco per Mensa a Milano: Unisciti al Nostro Team Dinamico!

Da stranotizie
Titolo lavoro: Aiuto cuoco per Mensa (202541YNXS)

Azienda: Mistertemp’

Descrizione lavoro:
La filiale di Brescia è alla ricerca di un aiuto cuoco per la mensa, il quale supporterà il cuoco nella preparazione dei pasti e nella gestione della cucina. Tra le responsabilità rientrano anche la pulizia e l’ordine degli spazi di lavoro. Si offre un contratto di 36 ore settimanali, ideale per chi cerca un impiego stabile. Sono richieste competenze culinarie di base e capacità di lavorare in team. L’ambiente di lavoro è dinamico e stimolante, con possibilità di formazione continua.

Località: Peschiera del Garda, Verona

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 04:40:01 GMT

