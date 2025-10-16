Aiuto Cuoco per Mensa a Milano: Unisciti al Nostro Team Dinamico!

Titolo lavoro: Aiuto cuoco per Mensa (202541YNXS)



Azienda: Mistertemp’



Descrizione lavoro:

La filiale di Brescia è alla ricerca di un aiuto cuoco per la mensa, il quale supporterà il cuoco nella preparazione dei pasti e nella gestione della cucina. Tra le responsabilità rientrano anche la pulizia e l’ordine degli spazi di lavoro. Si offre un contratto di 36 ore settimanali, ideale per chi cerca un impiego stabile. Sono richieste competenze culinarie di base e capacità di lavorare in team. L’ambiente di lavoro è dinamico e stimolante, con possibilità di formazione continua.



Località: Peschiera del Garda, Verona



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 04:40:01 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!