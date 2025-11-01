Aiuto Cuoco/a per RSA: Opportunità di Sostituzione in un Ambiente Stimolante

15.7 C
Titolo lavoro: AIUTO CUOCO/A – RSA Sostituzione

Azienda: Synergie

Descrizione lavoro:
Il cliente nel settore della ristorazione collettiva ricerca un aiuto cuoco per una struttura dedicata agli anziani, con una posizione a tempo determinato per sostituzione. Tra le responsabilità principali ci sono la preparazione dei pasti, la gestione delle scorte e il mantenimento degli standard igienici. È richiesta esperienza pregressa in ambito ristorativo, capacità di lavorare in team e attenzione ai bisogni alimentari specifici degli anziani. I vantaggi includono un ambiente di lavoro stimolante e l’opportunità di contribuire al benessere degli ospiti della struttura.

Località: Provincia di Varese

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 04:40:01 GMT

