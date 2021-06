Cause e soprattutto rimedi di una delle malattie dermatologiche più diffuse: l’orticaria. Questo il tema della diretta Instagram sul profilo di Salute di mercoledì 16 alle ore 18.30 tra Silvia Ferrucci, responsabile del servizio di dermatologia allergologica e professionale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda dell’Ospedale Maggiore Policlinico Milano, e Vittoria Belvedere. Sarà l’attrice teatrale, televisiva e cinematografica a intervistare l’esperta prendendo il testimone di Chiara Galiazzo, Paola Minaccioni, La Vale e Diego Passoni.

Un nuovo approfondimento per dare informazioni su come prendersi cura della propria pelle, alleviando o evitando del tutto il prurito, che dell’orticaria è il sintomo principale. Questa malattia, che colpisce le donne più degli uomini e che fa la sua prima comparsa tra i 20 e i 30 anni, è infatti caratterizzata da eruzioni cutanee con improvvisa comparsa sulla pelle di pomfi pruriginosi, su tutto il corpo o localizzati. Può essere in forma acuta o cronica. Le cause sono eterogenee e non sempre identificabili. L’importante è capire quando rivolgersi ad uno specialista, per identificare la patologia, valutarne l’entità e consigliare la terapia più adeguata.