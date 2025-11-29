12.3 C
Animali

Aiuto alla fauna selvatica in Piemonte

Aiuto alla fauna selvatica in Piemonte

La Regione Piemonte ha aumentato il sostegno ai Centri per il recupero, la cura e la riabilitazione degli animali selvatici, noti come CRAS. L’assessore a Caccia, Pesca e Parchi, Paolo Bongioanni, ha stanziato la somma di 150.000 euro per i tre centri presenti in Piemonte: Lipu di Asti, Odv di Bernezzo e Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi. La somma è destinata a coprire le spese sostenute dai CRAS nel 2024 e 2025.

La somma destinata a ogni CRAS è ripartita in due parti: il 30% per il funzionamento e il 70% per le azioni di recupero e cura, che includono materiali, farmaci e personale sanitario. Nel 2024, i tre centri hanno recuperato, curato e liberato un totale di 1.867 uccelli e 513 mammiferi. Il centro di Racconigi ha recuperato 469 uccelli e 27 mammiferi, quello di Asti 653 uccelli e 187 mammiferi, e quello di Bernezzo 745 uccelli e 299 mammiferi.

L’assessore Bongioanni ha dichiarato che il contributo regionale è quasi triplicato, passando da 58.000 euro a 150.000 euro. Le risorse saranno utilizzate per integrare la copertura delle spese del 2024 e garantire la copertura delle spese CRAS nel 2025. Il lavoro dei CRAS contribuisce alla salvaguardia dell’equilibrio e della biodiversità della fauna selvatica in Piemonte, in sinergia con l’opera della Regione.

