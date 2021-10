Tramite il sistema immunitario, il nostro corpo combatte battaglie di cui non ci accorgiamo, che però possiamo aiutare a vincere. Come? Innanzitutto, con una vita sana e attiva, privilegiando, ad esempio, lo sport praticato possibilmente outdoor. Un tipo di allenamento moderato ma costante, da eseguire in ambienti aperti anche a basse temperature, che aiuta a rafforzare l’organismo, a migliorare la circolazione e a contrastare i virus tipici da raffreddamento. E ancora, ponendo attenzione all’alimentazione: in inverno, è importante assumere alimenti ricchi di Vitamina C (per esempio gli agrumi, tipici frutti di stagione) perché essa non viene naturalmente prodotta dal nostro organismo, accresce l’assorbimento del ferro e, insieme alla Vitamina E (mandorle, nocciole, noci, germe di grano), contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Inoltre, può essere necessario integrare la nostra alimentazione anche con prodotti specifici. Herbalife Nutrition, l’Azienda leader mondiale nel settore della nutrizione e del benessere che, fin dagli anni Ottanta, ha l’obiettivo di aiutare le persone a condurre una vita sana e attiva, ha sviluppato Immune Booster, l’integratore alimentare formulato con EpiCor® più vitamine e minerali per sostenere la normale funzione del sistema immunitario*, che completa la gamma di prodotti studiati per rispondere alle esigenze nutrizionali del nostro organismo.

EpiCor® è un ingrediente dalle proprietà scientificamente provate, prodotto con lievito di panetteria (“Saccharomyces cerevisiae”) che viene sottoposto ad un processo di fermentazione ed essiccazione, noto per essere l’ingrediente integrale fermentato più utilizzato a livello mondiale.

Immune Booster, in pratiche bustine solubili in acqua e al gusto di ribes nero, è indicato per un consumo quotidiano come supporto per il sistema immunitario. Una porzione (3,7 g) contiene: Vitamina C (100% CR), Vitamina D (200% CR), Zinco (100% CR) e Selenio (100% CR), che contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. Inoltre, la Vitamina C e lo Zinco contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Nella formula di Immune Booster sono presenti anche il Selenio e lo Zinco, che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e al mantenimento di capelli e unghie normali; la Vitamina C, che contribuisce alla riduzione di stanchezza ed affaticamento ed alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle; la Vitamina D che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

Ciascuno di questi quattro elementi contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario; quindi, possono aiutarci a prepararci alla stagione dei raffreddori, tipici in autunno e in inverno.

Insomma, anche con l’arrivo della stagione fredda, bastano un po’ di cura e di attenzione per sentirsi bene, e soprattutto per stare meglio.

* Zinco, Selenio, Vit, C e Vit. D contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario