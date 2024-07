aiutiamo i nostri animali domestici così

Estate per tutti! Come prevenire e alleviare i rischi del gran caldo per tutti gli animali domestici: consigli validi per tutti.

Egoisticamente potremmo essere portati a pensare che solo noi umani soffriamo il caldo ma basterà guardare lo stato di spossatezza a cui costringe questo caldo anche i nostri amici a quattro zampe (e non) per capire che lo soffriamo tutti. Infatti non sarà facile superare questo periodo caldo e afoso ma con i consigli giusti potremmo riuscire ad alleviare e prevenire i rischi del gran caldo per i nostri animali domestici: ci ringrazieranno.

Gran caldo: i rischi ci sono per tutti gli animali domestici

Non sono affatto da sottovalutare i pericoli associato all’aumento delle temperature, ciò che si sta verificando proprio in questo momento: soprattutto se il tasso di umidità è altrettanto alto, ci sono rischi sia per l’essere umano sia per gli animali. Il pericolo maggiore è rappresentato dal colpo di calore, in modo particolare in cani e gatti: dall’apparato respiratorio a quello nervoso centrale a quello cardiovascolare, tutti possono essere ‘danneggiati’ da questo aumento improvviso della temperatura interna.

Come combattono il calore i nostri animali d’affezione? Con la tecnica del raffreddamento ad aria, cioè con piccoli soffi e respiri sul cavo orale e disperdendo così calore: la utilizzano non solo cani e gatti ma anche uccelli e altri piccoli animali d’affezione come i pesci e le tartarughe. tuttavia ci sono alcune categorie più a rischio di altre, così come accade negli umani:

Alleviare e prevenire i rischi del gran caldo per i nostri animali domestici: cosa non fare assolutamente

Alle volte, seppur inconsapevolmente, possiamo commettere degli errori che possono rivelarsi fatali per i nostri amici a quattro zampe (e non): sono sbagli di distrazione e talvolta causati da incuria e superficialità. Infatti può capitare che, pensando di impiegarci poco tempo, lasciamo i nostri animali in macchina sotto il sole rovente: l’abitacolo diventerà in pochi istanti una carcassa di lamiere infuocate, anche con i finestrini aperti.

Altro errore è quello di lasciare appunto l’animale legato in un posto senza ombra, pensando che per pochi minuti possa ‘resistere’ al sole: non è così, potrebbe sentirsi male e svenire. Unito a quest’altro errore è di sicuro quello di farli uscire o portare fuori nelle ore più calde della giornata: esattamente come faremmo per i neonati, è importante evitare gli orari più critici, dove il sole batte forte.

Alleviare e prevenire i rischi del gran caldo per i nostri animali domestici: consigli utilissimi

Non solo cani e gatti: anche per gli animali come pesci che vivono in acquario o nelle voliere e gabbie è fondamentale non esporli alla luce diretta del sole: preferiamo luoghi ombreggiati e magari ventilati, un punto della casa dove insomma vi sia un passaggio d’aria. Adottiamo misure preventive come protezione solare per animali, che non è quella destinata a uso umano.

Facciamo in modo che l’acqua nelle ciotole (magari in metallo, che trattiene meglio la temperatura fresca dell’acqua) sia sempre fresca e pulita (quindi provvediamo a cambiarla spesso) ma evitiamo anche tutti i rischi dell’estate durante le uscite seguendo i consigli dell’Enpa contro il caldo: dalle zecche ai forasacchi per cani, non è solo il caldo l’unico ‘nemico’ dell’estate per i nostri animali domestici.