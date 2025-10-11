Aiuti per gatti randagi: la missione di Giacomo Lucchetti

Giacomo Lucchetti, insieme al suo gruppo Carena Randagia, continua il suo impegno per la protezione degli animali, focalizzandosi sulla consegna di cibo in due centri di recupero per gatti randagi nella provincia di Pesaro.

Recentemente, hanno portato oltre 200 chili di aiuti alimentari. Carena Randagia è il primo Moto Club Animalista d’Italia e non si dedica solo allo sport motociclistico, ma anche a iniziative per il recupero, trasporto e distribuzione di cibo, medicinali e attrezzature per animali abbandonati o colpiti da calamità. Lucchetti, noto per i suoi successi nel motociclismo, ha avviato questo progetto grazie al supporto di sponsor e donazioni.

Il furgone utilizzato per le consegne, soprannominato Pony, ora ha bisogno di un cambio generazionale e le missioni future saranno limitate a zone vicine alla sede. Le recenti donazioni sono state destinate a circa 170 gatti assistiti da Rosy Ceccomarini e Giorgia Battistelli, due attiviste impegnate nella cura di questi animali. Ceccomarini ha adattato la sua casa per accogliere circa 100 gatti, mentre Battistelli gestisce un rifugio e diverse colonie, ma è in cerca di volontari.

Negli ultimi due anni, Carena Randagia ha svolto oltre 60 missioni in tutta Italia, specialmente nel sud. Inoltre, Lucchetti ha partecipato a spot televisivi per sensibilizzare il pubblico sull’abbandono degli animali. Ogni volta che visita un rifugio, è colpito dalla sofferenza degli animali e sottolinea l’importanza dell’adozione rispetto all’acquisto. Nel novembre 2023, ha completato un viaggio di 2.144 km per portare aiuti in vari centri del centro e sud Italia.