Aiuti alle famiglie e imprese nel 2025: il governo prevede 3 miliardi di euro per le bollette

Il Governo Meloni ha approvato il decreto sul bonus bollette 2025, stanziando 3 miliardi di euro, suddivisi in 1,6 miliardi per le famiglie e 1,4 miliardi per le imprese. La nuova soglia Isee per accedere al bonus sarà portata a 25 mila euro, ampliando il numero di nuclei familiari beneficiari a circa 8 milioni. Durante la riunione a Palazzo Chigi del 27 febbraio, la premier Giorgia Meloni ha sostenuto l’aumento della soglia rispetto ai 9.530 euro precedenti.

Il 28 febbraio, il Cdm ha approvato misure urgenti contro il caro-bollette, prevedendo agevolazioni tariffarie per energia elettrica e gas, riduzioni fiscali e maggior trasparenza nelle offerte commerciali. Meloni ha confermato lo stanziamento di 3 miliardi, evidenziando che le famiglie con Isee fino a 25 mila euro potranno ricevere un supporto di circa 200 euro nel prossimo trimestre. Inoltre, il contributo potrà arrivare fino a 500 euro per chi già beneficia del bonus sociale per nuclei con Isee di 9.530 euro.

Le risorse per il bonus bollette 2025 saranno in gran parte destinate alle famiglie, mentre i restanti 1,2 miliardi andranno alle imprese, incluse quelle energivore e le piccole e medie imprese. La decisione sul bonus è stata discussa in una riunione con la premier Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e altri ministri chiave, riflettendo un impegno del governo per affrontare le difficoltà economiche legate ai costi dell’energia.