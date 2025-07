Aiuti aerei a Gaza: l’appello di Medici Senza Frontiere

Il dibattito sui metodi di consegna degli aiuti umanitari a Gaza si intensifica, mentre il governo italiano considera l’idea di lanci aerei, come annunciato dal Ministro degli Esteri. Tuttavia, l’organizzazione Medici Senza Frontiere (MSF) esprime forti riserve su questa strategia.

Secondo MSF, i lanci aerei non solo sono inefficaci ma possono rivelarsi anche pericolosi, costringendo le persone a mettere a repentaglio la propria vita per procurarsi cibo. La presidente di MSF, Monica Minardi, sottolinea che la soluzione migliore e più rispettosa è l’apertura dei confini terrestri, dove tutto è già pronto per l’ingresso degli aiuti.

Minardi afferma: “L’utilizzo dei lanci aerei è un’operazione cinica e inutile, e il governo italiano non deve cadere in questo errore. Le strade e i mezzi sono disponibili; cibo e medicinali sono a pochi chilometri dal confine. È essenziale che le autorità israeliane facilitino l’ingresso degli aiuti, accelerando le procedure di autorizzazione e consentendo un’operazione sicura per la distribuzione.”

Attualmente, circa 2 milioni di persone vivono in condizioni di estrema precarietà in un’area limitata della Striscia di Gaza. I lanci aerei potrebbero portare a un afflusso inadeguato, considerando che un camion può trasportare fino a 20 tonnellate di aiuti, contro la quantità significativamente inferiore dei lanci. Inoltre, se gli aiuti vengono indirizzati verso aree destinate all’evacuazione, le persone potrebbero trovarsi a dover accedere a zone militarizzate, mettendo in ulteriore pericolo la loro incolumità.