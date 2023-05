AISM lancia la campagna sul turismo accessibile: «Mobilità inclusiva per viaggiare»

Turismo accessibile e mobilità sempre più inclusiva per gli oltre 3 milioni di italiani con disabilità, grazie ad auto a noleggio adattate che rendono totalmente indipendenti nel viaggio e nella conoscenza del territorio anche le persone con patente speciale. E’ l’obiettivo di “la vita indipendente (non) va in vacanza”, campagna realizzata da AISM (Associazione italiana sclerosi multipla) con patrocinio di Enit e Fish (Federazione italiana superamento dell’handicap) e l’apprezzamento dei ministri per le Disabilità e del Turismo.

Il progetto di mobilità inclusiva per un turismo accessibile

Il progetto si propone di mettere a disposizione delle persone con disabilità in possesso di patente speciale, un servizio di noleggio di auto adattate attraverso la piattaforma di Sicily by Car, che ha aderito all’iniziativa. Entro il 2025 saranno raggiunti fino a dieci aeroporti italiani: Milano, Roma, Firenze, Napoli, Palermo, Catania, Torino, Bari, Trapani e Perugia, selezionati in base alle esigenze dei passeggeri e alle potenzialità turistiche dei luoghi.

Turismo accessibile: cresce la domanda

Il turismo accessibile rappresenta un settore in continua crescita, sottolineano i promotori del progetto. In Italia le persone con disabilità sono oltre 3 milioni; 87 milioni in Europa. Poter vivere esperienze di turismo in libertà e autonomia è un diritto fondamentale per ogni cittadino, che attiene il disegno di vita e di autorealizzazione. Troppe barriere ancora si sovrappongono all’esercizio concreto di questo diritto, emerse anche dal Barometro annuale della sclerosi multipla (Sm), presentato questa mattina in Senato da AISM e che riporta un quadro di forte criticità nell’accesso ai servizi di trasporto, strutture recettive, patrimonio culturale (barriere non solo fisiche, ma anche legate ai processi e ai modelli di organizzazione dei servizi, come nel caso del servizio di noleggio auto.

AISM sceglie partner privati per il noleggio di auto con patenti speciali

Per questo AISM, fedele all’Agenda della SM 2025, ha deciso di intervenire concretamente, creando con partner privati come BIL benefit e Sicily by car, un modello che apre la possibilità di noleggiare un auto per persone con patenti speciali. Chiedendo e ottenendo il patrocinio di soggetti istituzionali come Enit e di reti di associazioni di persone con disabilità come Fish.

Ministro della disabilità Alessandra Locatelli: «diritto all’autonomia».

«Un progetto che valorizza la capacità del Paese di offrire soluzioni di turismo inclusivo – afferma il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli -. Rimuovendo un ostacolo alla libertà di spostamento, concorrendo a realizzare il diritto all’autonomia ed alla vita indipendente, ampliando le potenzialità dell’intero sistema turistico nazionale, attraverso servizi in grado di costruire comunità davvero intelligenti, perché inclusive, accessibili e sostenibili».

Agenda SM e patologie correlate 2025 di AISM per un turismo accessibile

«Un altro passo avanti significativo nell’ambito dell’Agenda SM e patologie correlate 2025 di AISM – evidenzia Francesco Vacca, Presidente Nazionale AISM -, che promuove un ambiente accessibile e inclusivo per garantire l’autonomia delle persone con disabilità e costruire comunità sostenibili richiede soluzioni di accessibilità universale». Stando ai dati Istat, le persone con limitazioni più gravi sono anche quelle che manifestano una minore soddisfazione rispetto alle attività che svolgono abitualmente nel loro tempo libero: solo l’8,3% si dichiara molto soddisfatto e il 31,2% si dichiara poco soddisfatto.