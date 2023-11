Dal marchio

Coperta per il letto

Realizzato in finissima microfibra spazzolata e imbottitura in microfibra al 100%, il nostro piumone da letto offre una sensazione di estrema morbidezza e calore traspirante (senza essere troppo caldo o pesante sotto) – I piumoni in microfibra imitano il calore della piuma senza i suoi odori e sono preferibili per le persone sensibili.

Le linguette angolari cucite all’interno dei lembi della fodera impediscono all’inserto del piumone di scivolare fuori durante la notte – I piumoni solidi possono essere combinati con il copripiumone o come piumoni a sé stanti – Lo stile classico del nostro piumone da letto è adatto a tutto l’anno e si coordina con tutto l’insieme di biancheria da letto esistente.

Cucite attraverso tutti gli strati, le trapunte creano delle pareti tra lo strato superiore e quello inferiore per evitare che l’imbottitura si ammassi o si sposti – La trapunta letto resiste ai lavaggi e le cuciture strette NON si allentano, né si spezzano lungo la cucitura – Si consiglia di lavare la trapunta prima dell’uso (per aiutarla a gonfiarsi).

Lavare in lavatrice separatamente in acqua fredda, ciclo delicato, asciugare a bassa temperatura. Non candeggiare, non stirare, non lavare a secco.

